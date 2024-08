Continueremo a raccontare le storie di violenze e di femminicidi ma parleremo anche di battaglie civili | Myrta Merlino torna con Pomeriggio Cinque

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) “L’anno scorso sono entrata in punta di piedi, perché per me era un’esperienza del tutto nuova. Stavolta sono pronta a partire in una realtà più strutturata. Ho fatto mio il programma e mi sento a casa”, spiegaal settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”. Dopo la “rivoluzione” della scorsa stagione, con la nuova narrazione indicata dai vertici Mediaset dopo l’uscita di Barbara D’Urso, è tempo di bis per la giornalista napoletana a “5”. Il debutto è fissato per lunedì 2 settembre: “Credo tantissimo nella forza delle donne e sicuramenteledie di, madie della capacità di reagire che hanno le donne: sorelle, madri, amiche“, assicura. Nessuna rivoluzione, dunque, ma piccoli cambiamenti: “Il programma ha ormai dall’anno scorso la sua identità consolidata.