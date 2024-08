Cinque sale da concerto per chi cerca una nuova esperienza di ascolto

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 27 agosto 2024) Andare a unè una scelta sempre più precisa. Naturalmente non tanto per l’artista che si vuole vedere dal vivo – gusto personale, su questo non si discute – quanto per il luogo che accoglierà la sua esibizione. In Europa ce ne sono (almeno)decisamente imperdibili. All’aperto, al chiuso, per la classica, per il rock, per l’elettronica, per il jazz. Luoghi storici o recentissimi, ma tutti costruiti pensando a come far suonare al meglio quello spazio. Dai materiali utilizzati alla disposizione dei palchi, fino alle tecnologie più avanzate in fatto di suono. E di percezione, perché il live è un’prima di tutto personale, a misura di spettatore. Ecco perché, al di là dei mitici bagni di folla negli stadi, sono i luoghi più piccoli a regalare emozioni nuove.