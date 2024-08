Cesena-Catanzaro | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 27 agosto 2024) Gara valida per la terza giornata del campionato italiano Serie B 2024/2025. Per entrambe c’è necessità di tornare subito a fare punti dopo un avvio stentato.si giocherà mercoledì 28 agosto 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Manuzzi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Per i romagnoli è arrivata la prima sconfitta stagionale contro il Sassuolo dopo un avvio più che positivo che li va visti eliminare il Verona in Coppa Italia e vincere all’esordio in campionato contro la Carrarese. Ad ogni modo nessun allarme per la squadra di Mignani. Per i calabresi sono arrivati due pareggi casalinghi consecutivi contro Sassuolo e Juve Stabia. La squadra di Caserta non è ancora quella della scorsa stagioneda neopromossa riuscì ad accedere ai playoff.