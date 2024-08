Cantiere di piazza Vittoria lumaca Esercenti preoccupati | Zero incassi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Si sapeva che quella che sta scorrendo via non sarebbe stata un’estate "facile", ma ora che si sono trovati ad avere a che fare con le difficoltà, glidelle 13 attività che affacciano sudella, sono. Ad allarmarli è ilpartito due mesi fa per i lavori restyling dellapiù frequentata della città. "Lavoro quasi esclusivamente con i tavoli all’aperto - ha detto Samer Nakchi, titolare del bar Alquimia - e ai tavolini ho dovuto rinunciare con un calo del fatturato del 50%. Il danno sta diventando pesante". I lavori dovrebbero procedere per step fino al gennaio prossimo prendendo proprio i mesi più "caldi" come quelli d’inizio autunno in cui per i locali del "salotto buono" il lavoro aumenta. "Per tre settimane non si è mosso un sasso - ha aggiunto Nakchi -. I lavori sono ripresi soltanto ieri, dopo Ferragosto.