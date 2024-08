Calcio poker dell’Al Nassr | Cristiano Ronaldo a una sola rete dai 900 gol in carriera

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024)si prepara a festeggiare un altro traguardo storico nella sua. Con larealizzata in occasione del successo per 4-1 del suo Alsul campoFeiha, il portoghese ha infatti raggiunto quota 899, portandosi ad un solo gol dai 900 in. All’età di 39 anni, il portoghese non ha intenzione di fermarsi, bensì vuole continuare a scrivere record su record. Il suo gol numero 899, nel match valido per la seconda giornata di Saudi Pro League, è arrivato sudi punizione. Le altre reti hanno invece portato la firma di Talisca (doppietta) e Brozovic.está a solo un gol de alcanzar los 900 goles en su carrera. pic.twitter.com/Bcb8cZlWgY — & (@CRISGOA7) August 27, 2024a unadai 900 gol inSportFace.