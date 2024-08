Amici News | Cuccarini e Pettinelli Rischiano Grosso!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di martedì 27 agosto 2024) Nuovi cambiamenti in vista per24:pronte a lasciare il programma? Ecco che cosa succederà! Con l’avvicinarsi della nuova edizione di, Maria De Filippi sembra pronta a rimescolare le carte nel corpo docenti, con potenziali uscite di scena che lasciano tutti con il fiato sospeso. Dopo l’addio di Raimondo Todaro, che ha scelto di non tornare per la stagione 24, circolano voci insistenti che anche Lorellae Annapossano lasciare il programma. Maria De Filippi è nota per le sue mosse imprevedibili, e anche questa volta sembra voler sorprendere il pubblico con un cambiamento significativo tra i professori di. Sebbene la regola generale sia quella di non cambiare una squadra vincente, Maria non è mai stata una che segue le regole alla lettera.