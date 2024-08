All’Aeroporto Internazionale di Capodichino intensificati i controlli nel periodo estivo

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 27 agosto 2024) Da Giugno la Guardia di Finanza di Napoli nell’Aeroportoha segnalato ben 94 soggetti alle competenti autorità Prosegue l’azione di contrasto ai traffici illeciti dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli 1, presso lo scalo aeroportuale di. In particolare, con la stagione estiva, i Finanzieri della Compagnia dihanno intensificato iin tutti i settori di servizio, riuscendo ad assicurare un costante ed efficace presidio di legalità economico-finanziaria. Le attività all’interno degli spazi doganali, dal mese di giugno, hanno condotto al sequestro di valuta contante non dichiarata, tabacchi lavorati esteri, prodotti animali e vegetali e merce contraffatta.