US Open perché per Berrettini potrebbero aprirsi scenari interessanti superando il duro secondo turno

(Di lunedì 26 agosto 2024) Pronostico rispetto per Matteonel primodegli US2024. Il giocatore italiano era favorito nella sfida d’esordio contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas e il successo per 7-6 (2) 6-2 6-3 è andato in questa direzione. Pur complicato il primo parziale, il romano è riuscito poi a rimettere insieme i pezzi del puzzle e a prevalere in maniera abbastanza agevole. Nelil classe ’96 del Bel Paese è atteso a un incrocio complicato, ovvero contro la testa di serie n.12 Taylor Fritz. Una sfida già molto impegnativa e si spera di vedere unpiù mobile di quanto si sia visto in questo primo match. Fritz è un tennista che serve bene quasi quanto lui ed è molto più solido dal lato del rovescio. Pertanto, se vorrà spuntarla dovrà giocare bene.