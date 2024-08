Ucraina | massiccio attacco russo su Kiev esplosioni e blackout Aerei Nato in allerta

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 26 agosto 2024)della Russia in. Quindici regioni del Paese sono state colpite da uncontro le infrastrutture energetiche, danneggiate, causando diversi morti e feriti. Almeno tre morti sono stati contati nell’ovest e nel sud del Paese. L’energia dell’in grave difficoltà “Ildi oggi ha preso di mira l’industria dell’energia: la situazione è difficile”. Lo ha reso noto il ministro dell’Energia, Herman Galushchenko, come riporta l’Ukrainska Pravda. “La situazione è difficile, le conseguenze degli attacchi sono in fase di chiarimento, i tecnici sono al lavoro”, ha detto Galushchenko. In precedenza, l’operatore del sistema di trasmissione Ukrenergo aveva introdotto tasti di corrente elettrica di emergenza.