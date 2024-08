Torre De’ Roveri scontro con mezzo pesante nei pressi della galleria | muore una donna

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 agosto 2024)De’. Tragedia nel pomeriggio di lunedì (26 agosto) appena prima dell’ingresso inMontenegrone, con unadi 54 anni morta in un gravetra un’auto e un. L’incidente si è verificato attorno alle 13.20 lungo la SS 671 in direzione Nembro, nel territorio diDe’. La dinamica è ancora da chiarire. Loha coinvolto un’auto (sulla quale viaggiavano un uomo di 51 anni e unadi 54) e un camion. Ad avere la peggio è stata la coppia, soccorsa in codice rosso: purtroppo la, nonostante i disperati tentavi, non ce l’ha fatta. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Bergamo e un’ambulanza mandata dal 118 con l’automedica. Pesanti ripercussioni sul traffico con lunghe code per le operazioni di soccorso, durante le qualiè stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia.