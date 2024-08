Sport in tv oggi lunedì 26 agosto | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Quest’26, una nuova settimana disi apre con una giornata caratterizzata da pochidi rilievo in cui i riflettori saranno puntati soprattutto su Flushing Meadows per l’inizio dello US Open 2024, quarto e ultimo Slam stagionale del tennis. Si comincia sui campi in cemento di New York con i primi match di primo turno nel main draw di singolare maschile e femminile. Day-1 con impegnati ben 6 giocatori italiani: Luca Nardi contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut, Matteo Berrettini con l’iberico Albert Ramos Vinolas, Lorenzo Musetti contro il big server americano Reilly Opelka, Luciano Darderi con l’argentino Sebastian Baez, Lucia Bronzetti contro l’emergente neozelandese Lulu Sun e Martina Trevisan con la mancina statunitense Taylor Townsend.