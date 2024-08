Re Carlo ultime notizie | La pace con Harry è vicina L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 26 agosto 2024) La Famiglia Reale Inglese sta mostrando un’armonia senza precedenti nell’ultimo anno, che li ha visti affrontare delle sfide davvero complicate. A inizio anno, infatti, sia ReIII che Kate Middleton hanno ricevuto una brutta diagnosi e hanno dovuto comunicare al mondo di doversi sottoporre alle cure per guarire da un tumore. Dopo un periodo di lontananza dalla ribalta pubblica, entrambi, hanno ricominciato a prender parte a degli impegni ufficiali della Corona Inglese, anche se la Principessa del Galles è apparsa in pubblico ancora solo in tre occasioni. Il compito di sostituire il Re e la nuora è caduto sulla Regina Camilla, sul Principe William e sui Duchi di Edimburgo, Edoardo e Sophie. Una famiglia che si è dimostrata unita nel bisogno, tranne che per due componenti, con cui i rapporti rimangono conflittuali.