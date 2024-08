Portogallo scossa di terremoto di 5 0 avvertita nei pressi di Lisbona

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) Registrata intorno alle 5 di questa mattina unadicon epicentro in mare in. L’epicentro è a circa un’ottantina di km al largo di. L’istituto portoghese del mare e dell’atmosfera ha lanciato l’allarme stamattina intorno alle 5:11 ora portoghese (le 6:00 italiane).: il bilancio Ancora nessun bilancio per quanto riguarda la. Sempre secondo l’Istituto portoghese del mare e dell’atmosfera, lasarebbe del 5 grado della scala Richter e sarebbe statain, Spagna e Marocco, dove comunque non sono stati registrati danni a cose o persone. Seguici su Google News L'articolodidi 5.0neidiproviene da Metropolitan Magazine.