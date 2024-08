Mercoledì il saluto a Giorgio | A dicembre un torneo per lui

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Si terranno28 agosto i funerali diAllegri, il 26enne ex pallanotista ravennate morto venerdì dopo essere caduto in un dirupo mentre, assieme a un amico, stava praticando un’escursione sulle Dolomiti bellunesi. La Procura competente ha già concesso il nulla osta alle esequie. Il feretro partirà alle 15 dalla camera mortuaria di Ravenna e alle 15.30 sarà celebrata la messa nella chiesa di Santa Maria in Porto. Oltre ai genitori, che oggi faranno rientro in città,lascia due fratelli. La sua tragica scomparsa, avvenuta venerdì scorso a seguito di una caduta fatale, ha scosso profondamente la comunità ravennate e il mondo della pallanuoto. Nelle ore successive alla sua morte, sui social si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio.