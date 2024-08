Mercato Ternana | è il giorno di Cianci Si attende Silvestri nel mirino Brighenti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) E’ ildi, si, ma attenzione anche a. Ilrossoverde prevede anche l’arrivo di un portiere e di un alter-ego di Casasola. La partita con il Pescara ha confermato in modo inequivocabile dove e come si è obbligati a intervenire per essere competitivi al massimo livello. Il diggì Foresti e il diesse Mammarella avevano del resto già programmato determinate operazioni e ora si accelera per consentire ad Abate di avere a disposizione qualche nuova pedina-chiave fin dalla sfida di Pontedera (venerdì prossimo ore 20.45), dunque senzare le ultime ore di calcio(chiusura lo stessoalle ore 24.00). Pietro, attaccante ben strutturato, classe ’96, oggi sarà a Terni per le visite mediche. Arriva dal Catania con la probabile formula del prestito fino al termine della stagione.