Mercati asiatici in calo dopo l’apertura di Powell sui tassi | Tokyo sotto pressione

(Di lunedì 26 agosto 2024): Yen forte, Nikkei indello 0,9%, Seul e Shanghai, Indici in leggera flessione, entrambi a -0,1% Le borse asiatiche hanno chiuso in ordine sparso nella giornata odierna, conche ha registrato un nettodello 0,9%, influenzata dalla forza dello yen nei confronti del dollaro. La valuta giapponese ha guadagnato terreno in seguito alle dichiarazioni del presidente della Federal Reserve, Jerome, che ha lasciato intendere una possibile stagione di tagli deid’interesse negli Stati Uniti. Questo cambiamento di prospettiva nella politica monetaria americana ha avuto un impatto significativo suiglobali. Iin dettaglio: Il Nikkei ha ceduto lo 0,9%, risentendo dell’apprezzamento dello yen che ha messoi titoli delle esportazioni, fondamentali per l’economia giapponese.