La Juventus di Thiago Motta gioca e vince 3-0 a Verona la prima fuga è sua

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ladi(3-0 a), laè sua. Hanno già parlato dicrazia, la versione italo-brasiliana della meritocrazia. Certamente c’è il tocco magico.giornata,lancia il ventenne belga Mbangula che segna. Seconda giornata, al Bentegodi, idem col giovane Savona (21 anni) e anche lui va in gol. Tre a zero al Como. E tre a zero alladdove una settimanai gialloblù ne avevano rifilati tre al Napoli di Antonio Conte. La nuova gestione dellanon poteva cominciare meglio. Stasera senza Weah e Thuram infortunati, con Douglas Luiz ancora una volta in panchina. In campo dal primo minuto Savona, Mbangula, Fagioli. E in mezzo al campo persino Locatelli sembra rivitalizzato, e qui siamo nei dintorni del paranormale. Gli juventini, in particolare gli anti-allegriani, sono in brodo di giuggiole.