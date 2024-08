Era un rubacuori famoso con un programma televisivo tutto suo – a 68 anni è irriconoscibile

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 26 agosto 2024) Spesso ci chiediamo cosa sia successo a una certa celebrità per la qualeil mondo era pazzo. Questa è la storia di un attore che a un certo punto è stato un nome noto, ma che presto è uscito dalle luci della ribalta. L’attore in questione ha oggi 68e un aspetto molto diverso da quello che la gente ricorda. Continuate a leggere per saperne di più. Quando sentite il nome di David Caruso, sicuramente vi si accende una flebile luce in testa perché vi suona familiare. Se guardavate la televisione negli90? e nei primi2000, allora sapete chi è quest’uomo. Caruso è nato il 7 gennaio 1956 a Forest Hills, nel Queens, a New York. I suoi genitori hanno divorziato quando era giovane e Caruso ha lottato in una famiglia monoparentale. Era determinato a fare qualcosa per se stesso.