Chelsea Madueke su Wolverhampton | Tutto in questo posto fa schifo poi la tripletta e le scuse

"Voglio solo scusarmi con tutti quelli che potrei aver offeso. È solo un errore umano, un incidente. Non era previsto che uscisse sui miei social in quel modo – ha spiegato ai microfoni di BBC Sport. Sono sicuro che è una bella città – mi dispiace. Per quanto riguarda i fischi, me li aspettavo ma fanno parte del gioco. Bisogna essere in grado di giocare sotto questo tipo di pressione". Noni Madueke, attaccante del Chelsea, ha pubblicato un messaggio negativo su Wolverhampton nella notte, per poi segnare una storica tripletta ai Wolves in una partita vinta 6-2 dai Blues. Dopo il successo, si è scusato con i tifosi locali.