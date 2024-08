CdS – Napoli le ultime su McTominay e Gilmour ed un aspetto sull’affare Lukaku…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sul Corriere dello Sport Fabio Mandarini riporta lenotizie riguardanti il mercato delrelative aed una precisazione su Lulaku. Questo quanto riferito dal giornalista: Lukaku e i diritti di immagine Lukaku è in Belgio. Il viaggio per Roma, destinazione visite mediche, potrebbe slittare di qualche ora. Magari un giorno o due rispetto all’agenda iniziale (test tra oggi e domani). Difficile fare previsioni: il club e l’agente Pastorello stanno risolvendo alcuni aspetti legati all’immagine, non senza difficoltà, ma le parti non considerano l’affare a rischio.