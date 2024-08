Bayesian il nodo del portellone laterale L' architetto | Con la bufera va chiuso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un veliero, considerato inaffondabile, è colato a picco e ora, a distanza di una settimana, si cerca di mettere insieme i pezzi per capire quali possano essere stati i passi falsi. Si indaga, insomma, sulla possibilità che alla base della tragedia del, il super-yacht battente bandiera inglese naufragato al largo di Palermo, ci sia una catena di errori. C'è, tra gli altri, unimportante da sciogliere e riguarda ildel mezzo. Non è chiaro ancora se, al momento del downburst (il fenomeno meteorologico che ha spazzato via l'imbarcazione), fosse aperto o no. "Ildi poppa è, non permette alcun accesso verso l'interno. Il, invece, dà accesso a un gavone enorme dove ci sono lo Scuba, le bombole per le immersioni, il windsurf.