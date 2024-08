Anticipazioni Emily in Paris 4 la seconda parte porta a… Roma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) ‘in’ sta per tornare. Mancano soltanto un paio di settimane all’uscita su Netflix delladella quarta stagione. I nuovi episodi della popolarissima serie tv saranno disponibili su Netflix a partire dal 12 settembre e riserveranno una sorpresa per gli spettatori. Soprattutto per quelli italiani, che vedranno la protagonistaalle prese con una scelta piuttosto radicale: un nuovo cambio di città. Un cambio che vedrà la popolare serie tv trasferirsi a. ‘in’ si prepara quindi a vivere una nuova scossa, necessaria secondo molti appassionati visto il rischio che la storia possa riproporre i medesimi clichè. Il cambio di location, invece, promette di regalare grandi emozioni ai tanti spettatori.