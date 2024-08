Alice Luis Galassi di Castelfidardo in lizza per il titolo di Miss Grand Prix 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024)(Ancona), 26 agosto- C'è anche una ragazza ditra le pretendenti aldi, uno tra i concorsi di bellezza più importanti in Italia con oltre 30 anni di storia alle spalle che ha lanciato, nel corso delle varie edizioni, alcunei protagoniste del mondo dello spettacolo e della tv come Raffaella Fico, Margherita Molinari, Carlotta Maggiorana e tante altre.Marcheè Vittoria Latini: chi è e da dove viene Si tratta di, 19 anni, 1.78 di altezza, studentessa all’ultimo anno di Istituto tecnico indirizzo Chimica, con il sogno nel cassetto di entrare a far parte dell’Arma dei Carabinieri.