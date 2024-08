Travolto da un contenitore Muore un bimbo di 4 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Una tragedia ha scosso Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) nel giorno già triste per il ricordo del terremoto di ottofa. Davide Marcozzi, undi 4, è morto in un incidente domestico, schiacciato sul torace da uncadutogli addosso accidentalmente mentre si trovava col padre nel garage della loro casa. Non sono state disposte indagini scientifiche oltre alla ricognizione cadaverica. Il sindaco Sante Stangoni ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino.