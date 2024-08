Strenna Natalizia | Un Gesto di Cura e Tradizione

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 25 agosto 2024) Le strenne natalizie sono molto più di semplici regali: rappresentano un’anticache unisce, attenzione e la volontà di esprimere affetto e gratitudine. Il termine “” deriva dal latino “str?na”, che significa augurio di buon anno, evidenziando come questoabbia radici profonde nella storia. Sin dall’epoca romana, infatti, era consuetudine scambiarsi doni all’inizio dell’anno, un’usanza che si è poi evoluta fino a diventare ladelle strenne natalizie. Questi doni, preparati con attenzione e personalizzati secondo i gusti e le preferenze di chi li riceve, sono un modo per consolidare i rapporti e celebrare la fine dell’anno in modo speciale. Quando parliamo di strenne di Natale, ci riferiamo a regali che vanno oltre l’oggetto fisico, trasmettendo un messaggio di affetto, riconoscenza e augurio per il nuovo anno.