Parma-Milan 2-1 Man e Cancellieri stendono i rossoneri

(Di domenica 25 agosto 2024) (Adnkronos) – Ilbatte ilper 2-1 oggi 24 agosto nell’anticipo della seconda giornata della Serie A 2024-2025. Gli emiliani salgono a 4 punti in classifica, mentre isenza vittorie rimangono a quota 1. Il verdetto matura al termine di un match che i padroni di casa sbloccano subito. Al primo affondo, ilsfonda. Valeri a sinistra si beve Calabria e mette al centro un pallone invitante, Man è puntuale per il tap-in: 1-0. Iprovano a reagire ma non vanno oltre una sequenza di corner. La porta di Suzuki non corre rischi reali per una mezz’ora abbondante, il portiere giapponese si deve impegnare solo al 32? per disinnescare la conclusione di Rejinders. Dall’altra parte, prima del riposo, i padroni di casa all’ennesima ripartenza sprecano una nitida chance per il raddoppio.