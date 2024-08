NEI SUONI DEI LUOGHI | programma sabato 31 agosto e domenica 1 settembre

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di domenica 25 agosto 2024) Due giornate con i concerti e le camminate guidate sul sentiero Walk of Peace. Grande attesa per Vasco Brondi in concerto sul Monte Sei Busi a Ronchi dei Legionari. Anche quest‚Äôanno il Festival¬†NeiDei¬†incrocia i propri passi con quelli significativi del sentiero transfrontaliero¬†Walk of Peace, per due imperdibili appuntamenti della 26¬į edizione che uniscono come sempre la musica, il cammino e un messaggio di pace che supera tutti i confini. Si comincia¬†31¬†(ore 20.00) nella simbolica e suggestiva venue del¬†Monumento per la Pace di Cerje¬†a Miren ‚Äď Kostanjevica, con il concerto inserito nel ciclo ‚ÄúDa Tartu 2024 a GO! 2025‚ÄĚ, serie di eventi che vede protagonisti giovani musicisti italiani, sloveni e estoni, accompagnati nel loro percorso da musicisti di livello internazionale.