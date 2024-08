Naufragio del Bayesian nuovo interrogatorio per il comandante Da chiarire perché nessuno avrebbe dato l’allarme

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Ildel, il 51enne neozelandese James Cutfield, è stato sentito didalla Procura di Termini Imerese come persona informata sui fatti, in relazione aldi lunedì 19 agosto che ha provocato la morte di 7 delle 22 persone che si trovavano a bordo della nave del miliardario inglese Mike Lynch, perito nell’incidente insieme alla figlia 18enne Hannah. Prima di dare il via alle autopsie sui cadaveri delle vittime, che andrebbero fatte dopo la notifica degli avvisi di garanzia, il pm ha volutocon il capitano quanto emerso nel corso delle testimonianze raccolte dagli altri sopravvissuti e, in particolare, dagli ospiti che, secondo quanto riferito dal Corriere della Sera in edicola domenica 25 agosto,ro dichiarato che non è statonessun allarme nel corso dei 16 minuti che hanno visto affondare la nave.