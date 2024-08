Mercato Napoli svelato il budget per il colpo sulle fasce | due nomi nel mirino

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 25 agosto 2024) Ildelpotrebbe concludersi con molteplici botti: nelle ultime ore il club azzurro si è portato avanti su McTominay. Possibile novità anche. Ilè letteralmente scatenato in queste ore bollenti, e non solo per le condizioni atmosferiche. Manca sempre meno al termine della sessione estiva e il direttore dell’area sportiva della SSC, Giovanni Manna, accelera su più fronti per regalare ad Antonio Conte un organico all’altezza delle sue aspettative e di quelle dei tifosi, che hanno fame di riscatto dopo una stagione tutt’altro che da ricordare. Da qui, si spiega la volontà da parte del presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, di accelerareoperazioni in entrata. Romelu Lukaku, Billy Gilmour e Scott McTominay: questi si apprestano a essere i grandi colpi degli azzurri, che però valutano anche un possibile rinforzo sugli esterni.