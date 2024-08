Maccagno Giuseppina Bardelli ritrovata viva | si era persa nei boschi quattro giorni fa mentre cercava funghi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024)(Varese), 25 agosto 2025 – Un bel sospiro di sollievo:è stata. L’89enne era scomparsa mercoledì 21 agosto,neidi, al passo della Forcora. A rintracciarla sono stati i soccorritori, Vigili del Fuoco e volontari del Piambello, che hanno sentito le grida di aiuto della donna. La donna si erae non aveva con sè il cellulare, per questo non si era riusciti a geolocalizzarla. Quando è stata trovata era nella zona di Monterecchio, in buone condizioni ma disidratata e sotto choc. E’ stata soccorsa e portata in ospedale per alcuni controlli.