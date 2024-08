Liverpool Slot | Bello iniziare con due vittorie ma c’è tanto da dimostrare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Arne, tecnico del, ha commentato ai canali ufficiali del club il successo ai danni del Brentford nella seconda giornata di Premier League: “E’ stata una partita positiva per tanti motivi. Affrontavamo una squadra che può giocare molto bene partendo dalla difesa, pericolosa in contropiede e anche sui calci piazzati. Oggi però hanno avuto una sola occasione ed Alisson ci ha salvato con una parata. Mi è piaciuto anche il fatto che da una loro palla inattiva siamo riusciti a segnare il nostro primo gol“.ha poi aggiunto: “Èereditare una squadra e degli individui così speciali: si è visto anche in occasione del primo gol. Luis Diaz ha concluso molto bene, Salah ha vinto un duello importante intorno all’area di rigore e Jota ha fatto un passaggio fantastico con il tempismo giusto“.