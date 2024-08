LIVE – Salto in alto con Tamberi | Diamond League Silesia 2024 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Ladella gara diindella tappa di Wanda. Dopo i problemi fisici che hanno compromesso le sue Olimpiadi di Parigi, e smaltita la delusione per non aver potuto difendere il titolo di campione olimpico, Gianmarcotorna in pedana e lo fa in Polonia nella tappa del massimo circuito mondiale di atletica leggera. Gimbo troverà di fronte a sé il nuovo campione a cinque cerchi, il neozelandese Hamish Kerr, il sudcoreano Sanghyeok Woo e l’altro azzurro Stefano Sottile, che ha concluso con uno splendido quarto posto a Parigi. L’appuntamento è a partire dalle ore 14.30 di domenica 25 agosto. Sportface.it vi terrà compagnia anche con unatestualedelinnella tappa diaggiornata minuto per minuto.