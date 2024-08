Jakob Ingebrigtsen prende a schiaffi il record del mondo dei 3000 | abbattuto un muro dopo 28 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024)ha preso a schiaffoni ildeldeimetri, distanza spuria che non viene inserita nei programmi dei grandi eventi internazionali (Olimpiadi, Mondiali, Europei) ma che ricopre sempre grandissimo fascino per i mezzofondisti e che viene molto praticata nei meeting. Il fuoriclasse norvegese ha corso un funambolico 7:17.55 sotto il sole di Chorzow (Polonia), non facendosi impensierire dai 30 °C che hanno caratterizzato il pomeriggio dedicato alla decima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Lo scandinavo ha migliorato di oltre tre secondi un primato vecchio di quasi 28: era il 1° settembre 1996 quando il keniano Daniel Komen si espresse in 7:20.67 a Rieti.