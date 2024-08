Israele attacca Hezbollah risponde | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 25 agosto 2024) È alta tensione traed. L’Idf ha lanciato diversi attacchi aerei in Libano e la risposta non si è fatta attendere:staLa guerra traè ufficialmente scoppiata. Dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi, Netanyahu ha deciso di passare all’attacco. Nella notte italiana tra il 24 e il 25 agosto sono stati lanciati una serie di attacchi aerei in Libano. L’obiettivo era quello di distruggere obiettivi appartenenti all’organizzazione terroristica. Botta e risposta tra Israle e(Ansa) – cityrumors.itCome riportato dall’Adnkronos, il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane ha fatto sapere che si è trattato di un attacco preventivo: da parte dici sarebbe intenzione di sferrare una offensiva imminente contro i civili.