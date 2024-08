Inter-Lecce Taremi incide subito! Darmian il migliore | le pagelle – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) L’tornaalla vittoria dopo il pareggio contro il Genoa. I nerazzurri trovanoil gol indirizzando la partita con Matteo, ilin campo nelledel Corriere dello Sport. Mehdisi inserisce bene alla prima da titolare. Si rivede il buon Hakan Calhanoglu. DOMINIO DEL GIOCO – Dopo i due punti lasciati per strada contro il Genoa, i nerazzurri hanno messo sotto senza grossi patemi un, forse troppo leggero per tenere davvero botta. Primo successo in campionato, dunque, reso più dolce dalla sconfitta del Milan. È chiaro, però, che per puntare allo scudetto bis serva una crescita generale. Innanzitutto nell’intensità, che secondo il quotidiano romano ieri si è vista a sprazzi. La squadra allenata da mister Simone Inzaghi sbrigala pratica trovando il gol dopo pochi minuti e le scelte di formazione sono giuste.