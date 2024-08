Ciclismo femminile Giro della Toscana Cresce l’attesa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Saranno 160 atlete al via, 27 squadre, 18 straniere e provenienti da tre continenti: 40 nazioni rappresentate, una carovana di oltre 400 persone. Tutto pronto per lo start. Fra pochi giorni sarà tempo diinternazionale, giunto alla 28ª edizione. La manifestazione è stata presentata nell’AuditoriumBanca Altadi Quarrata. Tante persone per il battesimo di una delle manifestazioni ciclistiche (al) fra le più longeve del panorama mondiale. Nutrita e qualificata la platea che ha fatto registrare anche la presenza di rappresentanti di tutti i comuni interessati alla quattro giorni. Fra questi, da segnalare: il sindaco di Capannori Giordano Del Chiaro, di Porcari Leonardo Fornaciari, il vicesindaco di Lucca, Giovanni Minniti e tutti gli altri dei territori interessati dal passaggiocorsa.