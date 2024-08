Chiesa il Barcellona ha un piano per tesserarlo! L’Inter osserva dall’esterno – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024) Federicoè ancora nel mirino delper un possibile trasferimento in Catalogna nell’ultima settimana di questa finestra estiva di calciomercato:la situazione da spettatrice. LA SITUAZIONE – Federicosi guardano da lontano senza la certezza che un giorno potranno scrivere pagine di storia insieme. Il calciatore italiano, corteggiato dalper un possibile passaggio in terra catalana verso il finale dell’attuale finestra di calciomercato, è spinto dalla Juventus ad accettare una soluzione entro il termine di questa sessione. Dal canto suo, il toscano non vedrebbe negativamente l’idea di una cessione ai blaugrana, considerando le opportunità che un tale trasferimento porterebbe con sé. Non resta che attendere l’ultima settimana di mercato per vedere quanto concreto diventerà questo corteggiamento.