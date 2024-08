Canoa velocità a Samarcanda cala il sipario sui Mondiali con le gare sui 5000 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Come di consueto sono lesuia chiudere isenior 2024 di, che nell’anno dei Giochi sono riservati alle specialità non olimpiche: a, in Uzbekistan, ledi fondo fannore ilsulla rassegna iridata, alla quale non ha preso parte l’Italia. Nel C1femminile ad imporsi è la cilena Maria José Mailliard, la quale va a vincere in 31:15.084, davanti alla tedesca Annika Loske, in seconda posizione in 31:37.596, ed all’ucraina Valeriia Tereta, la quale completa il podio in 31:53.552. Nel C1maschile il titolo iridato va al polacco Wiktor Glazunov, d’oro in 25:33.565, che precede il moldavo Serghei Tarnovschi, il quale conquista la medaglia d’argento in 25:49.241, ed il magiaro Balazs Adolf, di bronzo in 26:30.410.