Baseball serie A | poule salvezza Pirati all’arrembaggio a Godo Vittoria che alimenta le speranze

(Di domenica 25 agosto 2024)0 new rimini 7 NEW RIMINI: Pini (Perazzini 0/1, Montanari) ec (0/2), Baro 1b (0/4), Pulzetti 3b (0/3), Baccelli (Giardini) r (0/1), Chacon ed (1/5), Bonemei dh (2/4), Gabrielli es (3/5), Cortesi ss (1/5), Cifalinò 2b (2/3).: Casadio es/1b (0/3), Piumatti 3b (0/4), Tanesini ec (0/4), Meriggi ed (1/4), Sabbatani (Casadio 0/3) r (0/1), Evangelista dh (2/4), Bucchi 2b (1/3), Monari (Meriggi es 0/1) 1b (0/2), Orselli ss (2/4). NEW RIMINI: 011 300 200 = 7 bv 9 e 1: 000 000 000 = 0 bv 6 e 1 LANCIATORI: Aiello (W) rl 6, bvc 4, bb 5, so 3, pgl 0; Baldassarri (S) rl 3, bvc 2, bb 1, so 4, pgl 0; Focchi (L) rl 3, bvc 4, bb 6, so 2, pgl 3; Freddi (r) rl 5, bvc 5, bb 5, so 6, pgl 3; Geminiani (f) rl 1, bvc 0, bb 1, so 2, pgl 0. NOTE: doppio di Gabrielli.