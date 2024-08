Audi A6 è già nel futuro Autonomia da record e palcoscenico digitale per dialogare con l’auto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Ildella Casa dei Quattro Anelli è definito dalla nuova coppia diA6 e-tron. Nuovo modello elettrico, nella gamma le versioni termiche/ibride avranno numeri dispari e quelle al 100% a batteria pari. La berlina Sportback e la familiare Avant si pongono al top della piramide tecnologica, e stilistica, del Marchio. Nascono sulla piattaforma PPE e ambiscono a essere il riferimento della categoria per, sino a oltre 750 chilometri, e per potenza di ricarica: grazie ai 270 kW in corrente continua. Raffinata l’aerodinamica che spicca con un Cx, di 0,21 per A6 Sportback e 0,24 per A6 Avant. Presentano l’abitacolo caratterizzato dal un ’’ e la marcata digitalizzazione di cui sono emblema il comando vocale abbinato all’IA.