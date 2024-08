ALL IN | Tra Acclaimed ed FTR la spuntano gli Young Bucks EVP Trigger ma i Grizzled Young Vets non sono d’accordo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 25 agosto 2024) Dopo la vittoria dell’FTW Title da parte di HOOK ai danni di Chris Jericho, è tempo di AEW World Tag-Team Titles Match ad All In. Gli EVP, gli, sfidano gli FTR e gliin un 3-Way sulla carta possibile show-stealer di serata. E, tra una mossa ed una contromossa, il match non tradisce assolutamente la attese. Molto più ordinato dell’opener, nonostante il caos sia palpabile soprattutto sul finale, i sei regalano una prestazione maiuscola e decisamente di livello. FTR evanno letteralmente a memoria, glidicono la loro anche più del previsto, e la contesa scivola via in maniera davvero piacevole. Capovolgimenti di fronte, grandissime combo, con due dei più grandi tag-team al mondo sul quadrato. Il primo team ad andare davvero vicino alla vittoriagli FTR, con la Shatter Machine, poi tocca agli EVP, con il loro Superkick Party.