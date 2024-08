Zanzare è allarme rosso | Uccidono 1 milione di persone l’anno

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 24 agosto 2024) E’per quel riguarda le: stando ai dati i fastidiosi insetti stanno uccidendo circa 1diIl periodo estivo per moltissime, non è fastidioso solo per il caldo e l’afa asfissianti. Con l’arrivo delle temperature torride e l’innalzamento delle soglie di umidità infatti, arrivano anche lee per molti questo, è un problema di importanza rilevante. Lerappresentano una minaccia a livello globale, per quel che riguarda la salute pubblica, con un bilancio annuale di undi morti e 700 milioni di infezioni. Queste cifre sono a dir poco allarmanti e sono appena state evidenziate, in occasione del Mosquito Day, da uno dei virologi dell’università Statale di Milano ovvero il Dott. Fabrizio Pregliasco-Ansa-Notizie.