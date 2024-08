Traffico Roma del 24-08-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione situazione tranquilla per ora sulle strade della capitale in leggero aumento ilsulle principali strade che da litorali e portano in centro dalle 18 alle 20 è in programma una manifestazione con corteo da Piazza della Repubblica a Largo Corrado Ricci percorrendo via delle Terme di Diocleziano via Giovanni Amendola via Cavour in base alle temporanei modifiche della viabilità potranno essere degli anche un limitate diverse linee di bus che transitano sullo stesso percorso del corteo intanto proseguono i lavori sulla tangenziale che resta quindi chiusa tra l’uscita a Verano San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni Quindi tutto ilche arriva dalla stazione Tiburtina eco dellaL’Aquila è fatto uscire allo svincolo Verano San Lorenzo la riapertura è in programma per il prossimo 2 settembre bene da Massimo veschi è ...