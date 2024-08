Traffico Roma del 24-08-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori sulla tangenziale est e che resta quindi chiuse tra l’uscita Verano San Lorenzo e Verano Castrense in direzione San Giovanni per cui tutto ilproveniente dalla stazione Tiburtina o dallaL’Aquila è fatto uscire obbligatoriamente allo svincolo di San Lorenzo deviazioni quindi lungo viale dello Scalo di San Lorenzo la riapertura È programmata per il prossimo 2 settembre ci sposiamo al Prenestino Dov’è via Ettore Fieramosca è chiusa alper lavori del sottovia ferroviario la strada è chiusa in direzione di via Casal Bertone Ed ora pensiamo al trasporto pubblico mi ricordo che filma tutto domani la linea della metropolitana è in funzione soltanto nella tratta termini Anagnina il servizio mla-30 Termini Battistini riprenderà regolarmente lunedì prossimo 20 degusto ...