Spaccio di cocaina i carabinieri gli tenevano gli occhi addosso | arrestato

(Di sabato 24 agosto 2024) Ascoli, 24 agosto 2024 – Idel nucleo operativo di Ascoli hannovenerdì notte un 30enne albanese domiciliato a Spinetoli sorpreso a spacciarea due assuntori ascolani. Era già da un po’ di tempo che gligli; quando due sere fa lo hanno fermato a Pagliare del Tronto, i militari dell’Arma lo hanno trovato in possesso di 30 dosi digià pronte per lo. La successiva perquisizione ha fatto venire a galla altri 15 grammi della stessa sostanza stupefacente. L’uomo è stato. Difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi, ieri è comparso davanti al giudice del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti che ha convalidato l’arresto e rinviato all’1 ottobre il processo per direttissima. Nel frattempo il giudice ha imposto all’albanese il divieto di soggiornare in provincia di Ascoli.