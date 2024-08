Sisma Amatrice ricostruzione priorità

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 24 agosto 2024) 10.00 "A otto anni dal devastante terremoto che colpì,Arquata del Tronto e Accumoli,spezzando 299 vite e lasciando 41 mila persone senza casa, il dolore per le vittime e per le loro famiglie è ancora forte, e il ricordo di quella notte rimane indelebile. Non possiamo dimenticare il sacrificio dei soccorritori e il dovere dello Stato verso queste comunità.Accelerare e completare laassoluta". Così la ministra per le Riforme istituzionali, Casellati,che aggiunge: restituire dignità e rafforzare prevenzione.