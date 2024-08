Scuola Federconsumatori | per ogni studente spesa media 647 per corredo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 agosto 2024) Anche quest’anno i prodotti dedicati allasubiscono notevoli aumenti: dal monitoraggio effettuato dall’ONF – Osservatorio Nazionalei costi del materiale scolastico registrano un rincaro medio del +6,6% rispetto al 2023. Complessivamente laper ilscolastico (più i “ricambi”) ammonterà quest’anno a circa 647,00 euro per ciascun alunno. La voci più care – si legge in un comunicato– si confermano quelle relative allo zaino, specialmente se si sceglie la versione trolley, per evitare di portare sulle spalle pesi eccessivi, oppure la versione hi-tech, con tanto di power bank integrato, per poter ricaricare i propri dispositivi.