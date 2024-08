Robert Kennedy jr si ritira e appoggia Trump Ecco quanti voti può spostare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 24 agosto 2024) Alla finejr si è deciso. E, come anticipato da molte fonti, ha annunciato durante un comizio a Phoenix il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca e l’appoggio a The Donald. Una circostanza piuttosto clamorosa, se si pensa cheproviene dalla più nota famiglia Dem americana. Tanto che i suoi cinque fratelli hanno rilasciato un comunicato in cui si dissociano dalla decisione del congiunto, definendola “una triste conclusione per una triste storia”. Per l’ex candidato indipendente, i motivi della scelta sono legati principalmente a “libertà di parola, guerra in Ucraina e alla guerra contro i nostri figli”. Come ha specificatojr, “voglio che si sappia che non sto mettendo fine alla mia campagna, la sto semplicemente sospendendo. Il mio nome rimarrà sulla scheda elettorale nella maggior parte degli Stati”.