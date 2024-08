Papa Francesco scende in campo | il pronipote Felipe Bergoglio gioca in Serie D | Non l’ho ancora conosciuto ma i miei compagni mi chiedono la benedizione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Cheami il calcio è cosa risaputa: è un gran tifoso del San Lorenzo, ma non è tutto. Scorre Dna del pontefice sui campi di calcio italiani. Infatti il20ennemilita come difensore inD nello Sporting Club Trestina, la squadra di Città di Castello, in provincia di Perugia. “Sono arrivato ad agosto dell’anno scorso in Italia- ha detto a La Nazione – mio padre Matias spesso viene qui per motivi di lavoro, nella zona di Città di Castello. Vivevo a Cordoba quando con la famiglia abbiamo preso la decisione di fare il grande passo. Il babbo conosceva un dirigente del Misano Adriatico e lì mi sono trasferitondo nel campionato di Promozione romagnolo 22 partite. Una bella esperienza”.