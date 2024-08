Nasce il Centro culturale Giovanni Spadolini con sede nella villa di Pian dei Giullari

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 24 agosto 2024) È stato sottoscrittoSala Pegaso del Palazzo della Regione a Firenze il Protocollo d’intesa per la nascita delinternazionale della Toscana “”, alla presenza del presidente della Regione Eugenio Giani, del presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano Ivan Drogo Inglese e del presidente della FondazioneNuova Antologia Cosimo Ceccuti. Ad ospitare il, che promette di essere un luogointernazionale ed una scuola di management per i beni artistici e culturali, sarà laappartenuta alla famigliasulle colline di Firenze, recentemente acquisita dalla FondazioneNuova Antologia. Il progetto interesserà non soltantoma l’intero complesso didei, oltre all’appartamento dello statista fiorentino in via Cavour, con gli annessi archivi e biblioteche.